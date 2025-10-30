15 évet kapott a nőverő, aki kegyetlenül kivégezte az őt feljelentő párját

Tizenöt év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki közel két évvel ezelőtt agyonverte az élettársát Nagycsécsen. A törvényszék tájékoztatása szerint az aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elítélt férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra.

2023 decemberében, amikor a nő az éjszakai órákban hazaérkezett munkából, a felébredő férfi kiabálni kezdett vele, és kérdőre vonta, mivel aznap a nyomozóhatóság tagjai egy gyanúsítotti kihallgatásra szóló idézést kézbesítettek részére. Ebből nyilvánvalóvá vált számára, hogy az asszony nem vonta vissza a feljelentését.

Az asszony tagadta ezt, de a férfi nem hitte el, és az ágyon ülő nőt tízszer fejbe ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütötte és taposta. Amikor abbahagyta, a nőnek vitt egy pohár vizet, majd lefeküdt mellé az ágyba. Kora hajnalban észlelte, hogy a párja már nem lélegzik és nincs pulzusa, ekkor kikapcsolta a tévét, és visszafeküdt aludni.

Másnap reggel azt tapasztalta, hogy élettársa teste kihűlt, ennek ellenére csak órákkal később közölte egyik ismerősével, hogy a bántalmazott meghalt. A törvényszék közleménye szerint a nő halálát a taposás és térdelés folytán bekövetkezett sorozat-bordatörés miatti légzési-keringési elégtelenség okozta, és a bántalmazás az átlagosat lényegesen meghaladó testi-lelki gyötrelemmel járt.

Az elkövető részletes, tényfeltáró beismerő vallomást tett, ám védekezése szerint szándéka csupán sérülés okozására irányult. Ezzel szemben a törvényszék álláspontja szerint az elkövetés folyamatos, kitartó jellege, a tettlegesség többszöri ismétlődése, a fejet és a törzset célzó ütések, valamint a cselekmény után tanúsított teljes közömbösség arra engedtek következtetni, hogy a férfinak ölési szándéka volt.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a férfi korábbi bántalmazás miatti elítélését, a cselekmény kétszeres minősültségét, és hogy azt élettársa sérelmére követte el. Az ítélettel szemben a vádlott és védője elsődlegesen téves jogi minősítés, másodlagosan enyhítés érdekében fellebbezett, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

