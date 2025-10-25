Életveszélyesen megsérült két kisgyermek az M1-esen történt balesetben

Két gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett abban a súlyos balesetben, amely péntek este történt az M1-es autópályán Bicskénél.

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője a KEMMA megkeresésére elmondta, hogy az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

A péntek esti balesettel szinte egyidőben szintén a 36-os kilométerszelvénynél, de a Budapest felé vezető oldalon további öt jármű ütközött össze. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője szerint erről a helyszínről senkit sem kellett kórházba vinni.

A két baleset miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.

Szombaton is történt baleset az M1-esen, ráadásul ugyanott: a sztráda Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél Bicske térségében több autó összeütközött. Az Útinform tájékoztatása szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek. Ezért a közlekedőket arra kérik, hogy aki teheti, maradjon a saját oldalán, mert már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők.