November 4-ig lobogni fog a forradalom lángja, amit Magyar Péterék gyújtottak a Nagy Imre téren

„Idén is meggyújtottuk a forradalom lángját Budapesten, a Nagy Imre téren. A láng egészen november 4-ig fog lobogni. Köszönöm a budai Tisza Szigeteknek, hogy tavaly felélesztették ezt a szép hagyományt és hogy tavaly óta őrizték a lángot!” – tette közzé Facebook-oldalán Magyar Péter, aki egyúttal szintén arra kérte híveit, hogy legyenek minél többen a Tisza Párt Nemzeti Menetén a forradalom évfordulóján.

„Sokan leszünk, vigyázzunk egymásra és mutassuk meg Magyarország szebbik, derűsebb arcát! Kérlek benneteket, hogy legyünk méltóak ‘56 hőseihez és ne üljünk fől semmilyen provokációnak! A propagandistákat nyugodtan nézzétek levegőnek” – adta meg a tiszás gyűlés alaphangját a pártelnök.

