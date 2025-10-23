békemenetfidesznemzeti menetoktóber 23
A következő élő közvetítés része „A rendszerváltás óta nem volt ekkora tétje október 23-nak” – a Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel

November 4-ig lobogni fog a forradalom lángja, amit Magyar Péterék gyújtottak a Nagy Imre téren

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 10. 23. 08:08
Mohos Márton / 24.hu

„Idén is meggyújtottuk a forradalom lángját Budapesten, a Nagy Imre téren. A láng egészen november 4-ig fog lobogni. Köszönöm a budai Tisza Szigeteknek, hogy tavaly felélesztették ezt a szép hagyományt és hogy tavaly óta őrizték a lángot!” – tette közzé Facebook-oldalán Magyar Péter, aki egyúttal szintén arra kérte híveit, hogy legyenek minél többen a Tisza Párt Nemzeti Menetén a forradalom évfordulóján.

„Sokan leszünk, vigyázzunk egymásra és mutassuk meg Magyarország szebbik, derűsebb arcát! Kérlek benneteket, hogy legyünk méltóak ‘56 hőseihez és ne üljünk fől semmilyen provokációnak! A propagandistákat nyugodtan nézzétek levegőnek” – adta meg a tiszás gyűlés alaphangját a pártelnök.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Fico: Orbán azt kérte, Szlovákia vétózzon a magyarok nevében
Az MCC szerint nem a Békemenet résztvevői, hanem határon túli diákok érkeztek a Duna-parton álló buszokkal
„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig
Falubusz ment volna a Békemenetre Hevesaranyosról, de nem volt jelentkező
„A rendszerváltás óta nem volt ekkora tétje október 23-nak” – a Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik