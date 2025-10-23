„Ki az a Zsolti bácsi?”– felirattal várja a Momentum a Békemenet résztvevőit a gyülekezőnél

„Gondolkozzon el mindenki: hogy hogyan jutott ide a gyermekvédelem? Hogyan kapott kegyelmet egy pedofil-segítő? Miért léptette elő az állampárt azt, akiről tudták, hogy 10 éve nyomozás folyik ellene? Számtalan megválaszolatlan kérdés és ugyanennyi áldozat. Az ország és a gyermekvédelem is romokban, erről pedig a Fidesz tehet” – mondta el szerda este közzétett videójában a Momentum országgyűlési képviselője, Gelencsér Ferenc, prezentálva egyúttal azt is, hogy békemenetelőket a gyülekezőnél, az Elvis Presley téren egy járdára magasnyomású mosóval felírt „Ki az a Zsolti bácsi?”– felirat várja majd.

Minderről egy videót is közzétett az ellenzéki párt korábbi elnöke.