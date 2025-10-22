bűnügyhűtlen kezeléslegfőbb ügyészmagyar nemzeti bank
Komoly gyanúk vannak, gyanúsítottak nincsenek az MNB-ügyekben

admin Farkas György
2025. 10. 22. 11:48
Hűtlen kezelés, illetve pénzmosás miatt nyomoznak. Továbbra is a felderítési szakaszban járnak.

Az MNB-botrányként ismert ügy jelenlegi állásáról számolt be Lukács László György (Jobbik) kérdésére reagálva a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint közölte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda továbbra is nyomoz.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, illetve különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indultak eljárások. Azok felderítési szakaszban vannak. A legfőbb ügyész hozzátette: az ügyekben még nem hallgattak ki gyanúsítottat. 

A tájékoztatás így nem az ügyészség, hanem a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik. Nagy Gábor Bálint így egyelőre nem tudott válaszolni a jobbikos képviselő kérdésére, hogy mikor várhatóak az első letartóztatások. Lukács László György a történelem legnagyobb „bankrablásaként” jellemezte az MNB alapítványi ügyeit, amelyekben mintegy 600 milliárd forint közpénz a tét.

A kasszafúrók eddigi soha nem látott mértékben és soha nem tapasztalt módon tették a közvagyont magánvagyonná, és végeztek befektetéseket oly módon, hogy abból jelentős kár vagy vagyonvesztés származott.

Emlékeztetett rá, hogy az MNB-botrány ügyében hiába kerülnek a nyilvánosság elé a súlyos visszaélések, a nyomozó hatóságok munkájáról a közvélemény semmit sem tud. Ezért arról kérdezte a legfőbb ügyészt:

  • hány ügyben van folyamatban nyomozás az MNB és az MNB-hez tartozó alapítványi vagyonnal kapcsolatban?
  • Mely nyomozó hatóság foglalkozik ezekkel az ügyekkel, egyenként megjelölve?
  • Milyen szakaszban tartanak ezek az eljárások?
  • Történt-e gyanúsítás az ügyben, történt-e vagyon megőrzésére tekintettel bármilyen ideiglenes intézkedés, akár vagyonelemekkel, akár személyekkel kapcsolatban?
  • Várható-e, hogy a nyomozó hatóságok itt is fognak látványos nyomozati cselekményeket végrehajtani (előállítások, informatikai eszközök nagy erővel való lefoglalása), mint azt az internetes véleménynyilvánítás szabályainak megsértése miatt már több ízben megtapasztalhatták a magyar emberek?
  • Vizsgálta-e vagy vizsgálja-e a nyomozó hatóság a volt jegybankelnök és közeli hozzátartozójának érintettségét az ügyben?

Az MNB-ügy hátteréről részletesen itt írtunk, arról pedig a minap politikai elemzőket kérdeztünk, hogy az egyre dagadó botrány miként hathat a 2026-os választásokra, a Fidesz miért engedi felszínen maradni a számára igen kellemetlen témát.

