Vajon mindenki érti, hogy „történelmi léptékű pénz tűnt el a Matolcsy-klán keze között?” – politikai elemzők az MNB-ügy újabb fejezetéről

Csütörtökön derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székháza felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A munkálatok még Matolcsy György elnöksége alatt kezdődtek, és a Raw Development Kft. végezte, amely a korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjaként ismert Somlai Bálint érdekeltségébe tartozik. Az ügyről három politikai elemzőt kérdeztünk.

Zárug Péter Farkas politológus úgy látja, hogy a jegybanki alapítványok körüli botrányok „teljes mértékben” hatással lehetnek a 2026-os választások kimenetelére, főleg, amennyiben a kampány véghajrájában esetleg újabb tények kerülnek napvilágra. Persze az MNB-botrány kuszasága – vélekedik – a részletek megértését ugyan nehézzé teszi, ám „azt mindenki megérti, hogy történelmi léptékű pénz tűnt el a Matolcsy-klán keze között.”

Az elemző úgy látja: a választókat nagyon is érdekli az ügy, csak mesterségesen fedő alatt tartja a gőzt a teljes kormányzati gépezet az ügyészségtől a médiáig. Mint fogalmazott:

a kormányoldal az információkat igyekszik egy feketedobozban tartani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a dubaji hotelek ablakából vigyorgó kis Matolcsyt nem veszi körül közutálat.

Zárug Péter Farkas szerint ennek megértéséhez elég megnézni egy bármilyen vidéki Tisza-rendezvényt, ahol felemlítik az MNB-ügyet.

Annak, hogy a kormánypártok hagyják napirenden maradni az ügyet, szerinte az az oka, hogy a jegybank új vezetése kényszerhelyzetben van.