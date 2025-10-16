mnb botránymnb alapítványokzárug péter farkasgalgóczi eszter
Belföld

Vajon mindenki érti, hogy „történelmi léptékű pénz tűnt el a Matolcsy-klán keze között?” – politikai elemzők az MNB-ügy újabb fejezetéről

Koszticsák Szilárd / MTI
Matolcsy György esküt tesz a Sándor-palotában, miután kinevezték a Magyar Nemzeti Bank elnökévé. Mögötte a családja, köztük balról a második Matolcsy Ádám.
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 16. 17:11
Koszticsák Szilárd / MTI
Matolcsy György esküt tesz a Sándor-palotában, miután kinevezték a Magyar Nemzeti Bank elnökévé. Mögötte a családja, köztük balról a második Matolcsy Ádám.
Az MNB-ügy újabb epizódja kapcsán politikai elemzőket kérdeztünk arról, hogy az egyre dagadó botrány miképpen lehet hatással a 2026-os választásokra, illetve a Fidesz miért engedi felszínen maradni a számára igen kellemetlen témát.

Csütörtökön derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székháza felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A munkálatok még Matolcsy György elnöksége alatt kezdődtek, és a Raw Development Kft. végezte, amely a korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjaként ismert Somlai Bálint érdekeltségébe tartozik. Az ügyről három politikai elemzőt kérdeztünk.

Zárug Péter Farkas politológus úgy látja, hogy a jegybanki alapítványok körüli botrányok „teljes mértékben” hatással lehetnek a 2026-os választások kimenetelére, főleg, amennyiben a kampány véghajrájában esetleg újabb tények kerülnek napvilágra. Persze az MNB-botrány kuszasága – vélekedik – a részletek megértését ugyan nehézzé teszi, ám „azt mindenki megérti, hogy történelmi léptékű pénz tűnt el a Matolcsy-klán keze között.”

Szajki Bálint / 24.hu Zárug Péter Farkas

Az elemző úgy látja: a választókat nagyon is érdekli az ügy, csak mesterségesen fedő alatt tartja a gőzt a teljes kormányzati gépezet az ügyészségtől a médiáig. Mint fogalmazott:

a kormányoldal az információkat igyekszik egy feketedobozban tartani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a dubaji hotelek ablakából vigyorgó kis Matolcsyt nem veszi körül közutálat.

Zárug Péter Farkas szerint ennek megértéséhez elég megnézni egy bármilyen vidéki Tisza-rendezvényt, ahol felemlítik az MNB-ügyet.

Annak, hogy a kormánypártok hagyják napirenden maradni az ügyet, szerinte az az oka, hogy a jegybank új vezetése kényszerhelyzetben van.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Péntektől jön a mozgó Lidl
Kiara Lord kamaszként otthon, egyedül szívta a kokaint: „Rendkívül keserves és szánalmas időszak volt”
Kézjellel kért segítséget egy bántalmazott nő egy balatonboglári étteremben
Házasság első látásra: „Olyan fáradt denevér, hogy borzasztó” – Ritának nem tetszettek Sanya L’art pour l’art-os poénjai
„Sok magyar is vígan megvacsorázhatna a Michelin kalauzának éttermeiben”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik