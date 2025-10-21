Parkolás a szombati munkanapokon: kétszeresére ugorhat a megbírságolt autósok száma

A szombati munkanapok az autósokat is megkavarhatják, sokan elfeledkezhetnek arról, hogy a fizetős zónákban ezeken a napokon fizetni kell a parkolásért. Ilyen volt az előző szombati nap, amikor repülhetett a pótdíj azoknak, akik megszokásból parkoltak, és azt hitték, hogy ingyen megtehetik.

Körkérdést intéztünk a budapesti kerületekhez, azzal kapcsolatban, hogy hogyan ugrik meg ilyenkor a parkolási bírságok száma. Két helyről érkezett válasz, egy pesti és egy budai kerületből, és azt lehet mondani, hogy jelentős változás áll be a többi naphoz képest.

A VIII. kerületben közel kétszeresére nő ezeken a szombati napokon a parkolási bírságok száma.

Budán még több lehet a feledékeny autós, ott arról számoltak be, hogy az átlagos hétköznapokhoz képest két- és négyszerese között mozog a parkolás miatt kirótt pótdíjazások száma.