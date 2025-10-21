parkolásparkolási bírságszombati munkana
Belföld

Parkolás a szombati munkanapokon: kétszeresére ugorhat a megbírságolt autósok száma

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 21. 12:44
Mohos Márton / 24.hu

A szombati munkanapok az autósokat is megkavarhatják, sokan elfeledkezhetnek arról, hogy a fizetős zónákban ezeken a napokon fizetni kell a parkolásért. Ilyen volt az előző szombati nap, amikor repülhetett a pótdíj azoknak, akik megszokásból parkoltak, és azt hitték, hogy ingyen megtehetik.

Körkérdést intéztünk a budapesti kerületekhez, azzal kapcsolatban, hogy hogyan ugrik meg ilyenkor a parkolási bírságok száma. Két helyről érkezett válasz, egy pesti és egy budai kerületből, és azt lehet mondani, hogy jelentős változás áll be a többi naphoz képest.

A VIII. kerületben közel kétszeresére nő ezeken a szombati napokon a parkolási bírságok száma.

Budán még több lehet a feledékeny autós, ott arról számoltak be, hogy az átlagos hétköznapokhoz képest két- és négyszerese között mozog a parkolás miatt kirótt pótdíjazások száma.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik