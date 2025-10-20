Elfogatóparancsot adtak ki egy általános iskolás fiú ellen

Elfogatóparancsot adott ki a Gyöngyösi Rendőrkapitányság egy 13 éves fiú ellen, A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Szomora Dániel Gábort rablás bűncselekmény gyanúja miatt keresik. A 13 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a gyöngyösi kapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.