Zánkán edzőtáboroznak a Harcosok

Egy hónap után ismét kétnapos edzőtábort tart Zánkán a Fidesz digitális hadserege, a Harcosok Klubja, melyet idén májusban hívott életre Orbán Viktor.

Végre hétvége, jön a második edzőtábor, találkozunk! Ma Menczer, Orbán Balázs és Lázár beszél, holnap én következem.

1500 harcos. Fantasztikus lesz

– írta Orbán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. „A Budapesti Békecsúcs előkészítése gőzerővel zajlik. Égnek a vonalak. Szijjártó nem unatkozik” – írta a kormányfő, aki szerint a budapesti Trump–Putyin csúcs az eredménye annak, hogy az ukrajnai háború kezdete óta minden kommunikációs csatornát nyitva tartottak.

Az online szabadságharcosok az offline térben először szeptember közepén Sátoraljaújhelyen találkoztak, ahol Orbán emlékezetes módon visszatért a poloskázáshoz. Mostanáig ilyesmi nem történt, a miniszterelnök csupán arról számolt be, hogy velős pirítósozott egyet Orbán Balázzsal és Schmidt Máriával, ami legendás volt.

Nem csak a digitális harcosok, de a digitális polgárok is múlt hónapban tartották az első offline találkozójukat: szeptember végén a Papp László Sportarénában gyülekeztek a DPK-sok.