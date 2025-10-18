Két éve aranyat és pénzt talált a földben, most börtön vár rá, pedig az édesapjának is adott a kincsből

Egy alkalmi munkavállalóként egy kft-nél dolgozó borsodi férfi 2023 márciusában a munkáltatója által bérelt, kerepesi ingatlan kertjében a földből kilátszódó műanyag zacskóra figyelt fel.

A zacskóban két darab zárt fémdobozt, azokban a forgalomból kivont bankjegyeket, aranyékszereket és a korábbi tulajdonoshoz köthető iratokat talált.

A férfi a dobozok tartalmával még aznap hazautazott, majd a forgalomból kivont bankjegyeket közel tízmillió forint forgalomban lévő bankjegyre váltotta, melyből személygépkocsit, ülőgarnitúrát és mobiltelefonokat vásárolt, valamint édesapjának adott tízezer forintot.

Az összesen bő egymillió forint értékű aranyékszerek nagy részét megtartotta, kisebb részét zálogba adta.

A nyomozók a borsodi férfi lakóhelyén megtalálták a pénzből megmaradt közel kilencmillió forintot és a zálogba nem adott aranyékszereket, majd felkutatták és lefoglalták a zálogba adott ékszereket is.

Az ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja, végrehajtandó szabadságvesztést kér rá.

Kiderült, a fémdobozokat az ingatlan korábbi tulajdonosa ásta el a halála előtt, 2011-ben.

Az ügyészség indítványozza a lefoglalt készpénz és aranyékszerek kiadását az elhunyt sértett örököseinek.