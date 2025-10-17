orbán balázsvolodimir zelenszkijukrajnaoroszország
Orbán Balázs: Hogyhogy meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten lesz a találkozó?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 17. 19:46
Varga Jennifer / 24.hu

Hogyhogy meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten lesz a találkozó – hát Magyar Péter nem szólt neki róla előre?

– kommentálta a Facebookon a miniszterelnök politikai igazgatója a hírt, hogy a Washington D.C.-be tartó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepődött, amikor leszállt a gépről és közölték vele, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten fognak találkozni, hogy tárgyaljanak a békéről.

Ezzel Orbán Balázs a különböző kormányzati mítoszokat összevonva utalt arra, hogy a Fidesz szerint Magyar Péter az ukránok szolgálatában áll, valamint arra, hogy Magyar Péter szerint eleve ők javasolták, hogy legyen Budapesten a találkozó.

