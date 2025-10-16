12 év fegyházat kapott a férfi, aki lemészárolta egy tőrrel az apját Koroncón

Tizenkét év fegyházbüntetésre ítélte jogerősen a Győri Ítélőtábla azt a 32 éves férfit, aki két évvel ezelőtt halálra szurkálta egy tőrrel az édesapját Koroncón. A Győri Ítélőtábla tájékoztatása szerint a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elítélt férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra. Értesüléseink szerint a férfi huszonnégyszer sebezte meg az 57 éves édesapját.

A férfi az apjával élt együtt a szülei válása után, de finoman szólva sem jöttek ki egymással. Külön gazdálkodtak és igyekeztek elkerülni egymást. Ezt segítette az is, hogy a fiatalember csak hétvégéken volt otthon a munkája miatt.

2023 augusztusától azonban a terheltnek nem volt állandó munkahelye, ez pedig tovább nehezítette a kapcsolatukat. Az ominózus nap a férfi alkoholt fogyasztott, majd este átment a barátjához, akinek italozás közben panaszkodott az apjával való kapcsolatáról, és beszámolt neki a munkakeresési és a hazulról való elköltözési terveiről.

A férfi este a szobájában magához vett egy tőrt, majd azzal a kezében belerúgott az apja szobájának zárt ajtajába. Ezt hallva az apja kinyitotta az ajtót, a fia pedig többször is megszúrta őt. A férfi még akkor is tovább szurkálta az apját, amikor az már a földre került. A családfő a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Az elkövető a gyilkosság után elhatározta, hogy végez magával is, de végül meggondolta magát, és felhívta a rendőrséget, hogy megölte az apját. A férfi az évtizedeken át húzódó feszült viszonyukkal magyarázta a tettét az elfogása utáni kihallgatása során.

A bíróság 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ügyészség súlyosabb büntetést kért az elkövetőre. A másodfokú bíróság alaptalannak ítélte az ügyészség büntetés súlyosítása iránt bejelentett fellebbezését. Álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság megfelelően értékelte a büntetéskiszabási körülményeket. Nyomatékos enyhítő körülményként értékelték, hogy évtizedeken át elnehezült viszony volt a két férfi között, amely az apa nevelési kötelezettségének megsértésére volt visszavezethető. Az ítélőtábla helyben hagyta a férfi büntetését, így az jogerős.