Hivatalba lépett az új budapesti brit nagykövet

Justin McKenzie Smith, az Egyesült Királyság új rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete átadta megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnöknek a Sándor-palotában – közölte kedden a Brit Nagykövetség.

Ezután az új nagykövet diplomáciai hagyományoknak megfelelően koszorút helyezett el az Ismeretlen Katona síremlékénél a Hősök terén.



Magyarországi hivatalba lépése kapcsán a nagykövet elmondta:

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkezdhetem magyarországi nagyköveti szolgálatomat, és hálás vagyok a szívélyes fogadtatásért. Alig várom, hogy tovább erősítsük az országaink közötti barátságot és szorosan együttműködjek magyar partnereinkkel. Kiváltság számomra, hogy itt lehetek, és izgatottan várom a közös munkát.

Smith pályafutása során komoly tapasztalatot szerzett a keleti partnerségi régióban, Latin-Amerikában, valamint többoldalú diplomáciai környezetben is.

1994-ben csatlakozott az Egyesült Királyság külügyminisztériumához, ahol kiemelkedő diplomáciai karriert futott be. Elsőként az Európai Uniós Főosztályon dolgozott, majd 1996-tól három éven át Moszkvában szolgált másodtitkárként. 1999 és 2002 között az FCO Emberi Jogi Politikai Osztályának Európa-részlegét vezette, majd két évig miniszteri sajtószóvivőként tevékenykedett.

2004-től 2008-ig New Yorkban, az Egyesült Királyság ENSZ-misszióján teljesített szolgálatot első titkári rangban. Ezt követően 2008 és 2011 között a Kelet-Európáért és Közép-Ázsiáért felelős igazgatóság helyettes, majd megbízott igazgatója lett az FCO-n belül. 2011-ben Mexikóvárosba helyezték, ahol 2015-ig kereskedelmi és befektetési igazgatóként, illetve a nagykövetség helyettes vezetőjeként dolgozott.

2016-tól 2020-ig Tbilisziben, az Egyesült Királyság nagyköveteként szolgált, majd 2020–2021-ben a skót kormánynál volt kiküldetésen. 2021 és 2024 között a brit külügyminisztérium Közép-Ázsiáért és Keleti Szomszédságért felelős osztály vezetőjeként tevékenykedett.

Elődje, Paul Fox nyugdíjba vonult a diplomáciai szolgálatból. Fox még júniusban egyértelmű kritikát fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. A III. Károly brit király születésnapja alkalmából tartott nagyszabású fogadáson azt mondta, hogy a kormány az „átláthatósági” törvénnyel hogy a hazai kritikusai létét fenyegeti, és figyelmeztette a magyar felet, hogy olyan vonal felé közelít, amelyet nem akar átlépni.