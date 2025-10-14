időjáráshidegfrontlehűlés
Belföld

Szombaton jön a következő hidegfront

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 14. 17:11
Varga Jennifer / 24.hu

Szombaton érkezik a következő hidegfront az országba, ám csapadék ezúttal sem várható néhány kisebb esőn és záporon kívül a front átvonulása során, írja az Időkép. A szél viszont feltámad majd, szombat napközben lehetnek élénk, erős lökések.

Vasárnap már a napsütésé lesz a főszerep, és reggel a mostaninál már nagyobb területen lehet -1, -2 fokos fagy, a fagyzugokban pedig -4, -5 fok is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok közé esik vissza.

A jelenlegi előrejelzés szerint a jövő héten viszont délire, délnyugatira forduló áramlással melegebb, nedvesebb légtömegek érkezhetnek majd.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Surányi György: Ha a Fidesz marad kormányon, komoly megszorításokra lehet számítani
Házasság első látásra: Rebeka a saját zenéjére vonult az oltár elé, majdnem az egész dalt végighallgatta a násznép
Házasság első látásra: „Ha ilyen teste volt... még bármi lehet” – Sanya kielemezte felesége netre feltöltött képeit
Több mint százmillió forintot kell fizetnie Schadl Györgynek, hogy megváltsa lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőjét és kishajóját
Gerendai Károly: Elszánt vagyok, de nem mondhatom azt, hogy csak vissza kell jönnöm, és minden jó lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik