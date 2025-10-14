Szombaton jön a következő hidegfront

Szombaton érkezik a következő hidegfront az országba, ám csapadék ezúttal sem várható néhány kisebb esőn és záporon kívül a front átvonulása során, írja az Időkép. A szél viszont feltámad majd, szombat napközben lehetnek élénk, erős lökések.

Vasárnap már a napsütésé lesz a főszerep, és reggel a mostaninál már nagyobb területen lehet -1, -2 fokos fagy, a fagyzugokban pedig -4, -5 fok is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok közé esik vissza.

A jelenlegi előrejelzés szerint a jövő héten viszont délire, délnyugatira forduló áramlással melegebb, nedvesebb légtömegek érkezhetnek majd.