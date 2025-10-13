mávvonatgázoláskésésekpótlóbusz
MÁV: Baleset miatt késések, pótlóbuszok a szegedi fővonalon

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 13. 07:17
Mohos Márton / 24.hu

A Szegedről Budapestre tartó InterCity Cegléden elütött egy kerékpárost hétfő reggel a Dohány utcai vasúti átjáróban, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Emiatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre kell kalkulálni a MÁV-inform tájékoztatása szerint.

Ez alapján a Budapest – Kecskemét – Szeged közötti vonatoknál az alábbi forgalmi rendre lehet számítani:

  • a legtöbb vonat terelve, Abonyon át közlekedik: ezekről a vonatokról nem kell átszállni, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
  • a Napfény InterCityk esetében néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbuszos átszállásra lehet számítani.
  • Ceglédről a Cívis InterRégiókat és a Z50-es vonatokat javasolják a főváros felé.
  • A Kecskemét – Nagykőrös felől Ceglédre tartóknak a Volán 550, 552-es járatait javasolják, melyen a vonatjegyek is érvényesek.

