MÁV: Baleset miatt késések, pótlóbuszok a szegedi fővonalon

A Szegedről Budapestre tartó InterCity Cegléden elütött egy kerékpárost hétfő reggel a Dohány utcai vasúti átjáróban, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Emiatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre kell kalkulálni a MÁV-inform tájékoztatása szerint.

Ez alapján a Budapest – Kecskemét – Szeged közötti vonatoknál az alábbi forgalmi rendre lehet számítani: