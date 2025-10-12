Hidegfronttal indul a jövő hét, csütörtökig napos-gomolyfelhős idő várható – írja az Időkép.

Hétfőn egy hidegfront érkezik, a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 11, délután 17 fok körül alakul.

Kedden a napsütést többször zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon és északkeleten még élénk lehet az északi-északnyugati szél. Kora reggel 2-11 fokot mérhetünk, de északon, északkeleten a derültebb, szélcsendesebb völgyekben gyenge fagy is lehet. Napközben 12 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán a napsütést elsősorban gomolyfelhők zavarharják, de csapadékra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Reggel elsősorban a fagyzugokban lehet gyenge fagy, majd délután 13-18 fokot mérhetünk.

Csütörtökön sem jön lényeges változás, vagyis a hideg, többfelé párás, helyenként ködös hajnali órákat követően napos-gomolyfelhős idő várható. Északon és nyugaton lehet kissé több felhő az égen, de esni sehol sem fog. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.