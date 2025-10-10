Orbán Viktor: Krasznahorkai László a munkásságával szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

„A magyarok a teljesítményükkel, az érdemeikkel válaszolhatnak arra a kérdésre, hogy mi okból vannak a világon” – hangsúlyozta Orbán Viktor a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán pénteken, majd egyértelműsítette, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára gondol. Mint fogalmazott: a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre.

Az MTI tudósítása szerint Orbán nagy örömként emlékezett meg arról, hogy „egy magyar ember” nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. „Három év alatt ez már a harmadik magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most itt egy irodalmi is” – utalt arra, hogy 2023-ban Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig megosztva a fizikai Nobel-díjat nyerte el.

A miniszterelnök elmondta még azt is, hogy irodalom nélkül nincs magyar nemzet, nekünk, magyaroknak pedig van egy rémálmunk: ha nem tudjuk elmondani, mi okból vagyunk a világon. „Szorult helyzetben vagyunk, nem érvelhetünk se a méretünkkel, se a számosságunkkal, se a hadseregünkkel, se a gazdagságunkkal, ezért nekünk nehéz jó választ adni. A mi válaszunk, a magyarok válasza csak a teljesítményünk, csak az érdemeink sora lehet. Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy mi többet adtunk az emberiségnek, mint amit kaptunk tőle. Azt válaszolhatjuk a Jóistennek, hogy nézz, Uram, az Árpád-házi szentjeinkre, a nándorfehérvári diadalunkra, Széchenyi Istvánra, Neumann Jánosra, Puskás Öcsire, az olimpiai bajnokainkra, és nézz, Uram, a Nobel-díjasainkra” – fogalmazott a miniszterelnök, majd végre Krasznahorkai Lászlót is név szerint megemlítette.

Ezért kell megköszönnünk Krasznahorkai Lászlónak, hogy munkásságával szerzett ismét néhány évtizedet a magyar nemzet számára

– jelentette ki.

Vissza a kampányhoz

Nobel-díjasaink után Orbán a születésnapos RMDSZ-t méltatta a rendezvényen, azt emelve ki, hogy a szervezet bebizonyította, nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. „Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője, Budapesten pedig a megbízható partner. Az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a kormánypártoknak a jövő évi választáson szükségük lesz az erdélyi magyarokra, mert Orbán megítélése szerint „nemcsak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk”.

Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. Ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el

– hangsúlyozta Orbán Viktor az RMDSZ rendezvényén.