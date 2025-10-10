Fordulat a nyugdíj melletti munka ügyében

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról.

Ennek lényege, hogy az Orbán-kormány

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat az öregségi nyugdíjuknak, a korhatár előtti nyugdíjszerű ellátásuknak a jogviszonytípusára tekintettel fennálló szüneteltetése alól.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló kormányrendelet módosítása után:

„(1) A nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását a Tny. 83/C § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállására tekintettel, ha a jogviszony

a) szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

b) köznevelési intézményben,

c) szakképző intézményben vagy

d) egészségügyi szolgáltatónál, illetve egészségügyi dolgozóként más költségvetési szervnél

áll fenn. Ezt a döntést a 2025. december 31-ét követő időszakra folyósítandó öregségi nyugdíjra kell alkalmazni. Az egészségügyért felelős Pintér Sándor belügyminiszternek december 5-ig megküldött megkeresésben feltüntetett egészségügyi dolgozóknak a 2025 decemberében szünetelő öregségi nyugdíját január 1-jétől hivatalból folyósítják. Akinél idén a nyugdíj folyósítása a korábbi szabályozás miatt szünetelt, azt úgy kell tekinteni, mintha legalább egy napra öregségi nyugdíjat kapott volna. Az Orbán Viktor kormányfő által jegyzett módosítás január 1-jén lép hatályba. Azok a nyugdíjasok, akik nem kaptak mentességet a kormánytól, így dolgozhatnak idén.