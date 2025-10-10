brüsszelcharleroisztrájkrepülőtér
Kedden egész nap leáll Brüsszel mindkét reptere

Nicolas TUCAT / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 10. 18:54
Nicolas TUCAT / AFP

Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér, a brüsszeli Zaventemi nemzetközi légikikötőről sem indulnak utasszállító járatok az egész Belgiumot érintő országos sztrájk miatt – tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteken.

A beszámoló szerint több szakszervezet is felszólította a dolgozókat, hogy csatlakozzanak az országos sztrájkhoz, amit a szövetségi kormány reformtörekvéseivel szemben hívtak életre.

A szakszervezetek követelései között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés folytatódó biztosítása, az éjszakai munka méltányos kompenzációja és a magasabb nyugdíjak szavatolása.

A szakszervezetek október 14-re felvonulással egybekötött tüntetést jelentettek be, amely a belga főváros északi pályaudvarától vezet majd a Midi vasútállomásra.

A hírportál arról tájékoztatott, hogy a nemzetközi repülőterek forgalmának teljes leállása, illetve jelentős korlátozása mellett zavarok várhatók az országos buszhálózatok szolgáltatásában, a brüsszeli tömegközlekedésben, valamint akadozhat a szemétszállítás is.

A belga vasúttársaság, az SNCB szolgáltatásait nem érinti az országos sztrájk. A belga fővárost Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő Eurostar expresszvonatok a sztrájk napján várhatóan szintén menetrend szerint közlekednek – tették hozzá.

(MTI)

