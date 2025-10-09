Házkutatást tartottak egy budapesti ügyvédnél és őrizetbe vették

Felszámoltak egy ingatlancsaló bűnszervezetet Fejér vármegyében. A rendőrök négy férfit vettek őrizetbe, köztük egy budapesti ügyvédet is. Fejér vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottak több mint 90 milliós kárt okoztak a csalássorozatukkal.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás szerint négy férfi ingatlanközvetítőnek adta ki magát, és azt mondták az áldozataiknak, hogy segítenek neki abban, hogy többségében állami vagy magántulajdonban lévő, végrehajtás alatt álló ingatlanokhoz jussanak.

Az ajánlatot elfogadó személyekkel a csalók a piaci árnál kedvezőbb vételáron való megszerzés érdekében ingatlan-közvetítési megbízási, illetve megbízási szerződéseket kötöttek. A szerződéseket minden esetben ügyvédként eljáró társuk készítette, ellenjegyezte, és azok aláírására is a férfi budapesti ügyvédi irodájában került sor.

– közölte a rendőrség.

A látszólag kedvező ügylet biztosítása érdekében még arra is rávették az áldozataikat, hogy ügyvédi letéti szerződést kössenek, és a vételárat helyezzék letétbe. Az ügyvéd azonban a letétbe helyezett összegeket átadta a csaló társainak anélkül, hogy erről a sértetteket tájékoztatta volna. Azok a pénzösszegeket sajátjukként kezelték, ismeretlen célra fordították, és az ingatlanok megszerzésére nem intézkedtek. Ezzel összesen több mint 90 millió forint kárt okoztak.

A rendőrök akciót szerveztek a négy férfi, köztük az ügyvéd elfogására és előállítására. Lakóhelyükön kutatást végeztek, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. A vagyonvisszaszerzés érdekében a nyomozók pénzt foglaltak le és ingatlanokat vettek zár alá.

