„El voltam keseredve a feleségem miatt. Aznap este legszívesebben végeztem volna magammal” – védekezett a robbantással fenyegetőző férfi

Szerdán az előkészítő üléssel megkezdődött a Szegedi Törvényszéken annak a férfinak a büntetőpere, aki rá akarta gyújtani a házat a volt feleségére, majd az intézkedő rendőröket is megfenyegette.

A büntetett előéletű 52 éves férfi két évvel ezelőtt ittasan szóváltásba keveredett a vele együtt élő asszonnyal. A másokkal megosztva használt szegedi ház általa lakott részében két liter benzint locsolt szét, majd közölte a nővel, hogy az üzemanyagot meg fogja gyújtani. Az ingatlan másik részében két bérlő tartózkodott. A lakók értesítették a rendőrséget, a kiérkező járőrök közül ketten bementek az udvara, két másik egyenruhás pedig a helyszínt biztosította.

Ezután azzal fenyegette az intézkedni próbáló rendőröket a férfi, hogy felrobbant mindenkit. Megnyitotta a gázpalack csapját, majd öngyújtóval megkísérelte a kiáramló gázt meggyújtani, hogy robbanást okozzon, de ez nem sikerült neki. A terhelt egy idő után elzárta a gázpalackot, és mobilon felhívta az egyik családtagját, a rendőrök ezt kihasználva a földre vitték.

A vád szerint gázrobbanás történt volna, ha a férfinak sikerül meggyújtania a gázpalackból kiáramló gázt, valamint a nyitott bejárati ajtón keresztül a kilocsolt éghető folyadék és a benzingőz is begyulladt volna. A robbanás és a gyorsan szétterjedő tűz a nyolc sértett, köztük a rendőrök halálát okozta volna.

Az ügyészség tíz év fegyházbüntetést kért a férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére, de ő nem ismerte el bűnösségét, így ügyében tárgyaláson dönt majd a bíróság, előreláthatólag novemberben. Az MTI azt írta, hogy a férfi írásban tett vallomást a bíróságon. Ebben azt írta:

bár ittasan mondhatott meggondolatlan dolgokat, senkit nem akart bántani. El volt keseredve a volt feleségével kialakult konfliktusa miatt, azon az estén a legszívesebben végzett volna magával.

A vádlott védője szerint a férfi önként elállt a bűncselekmény elkövetésétől, amikor elzárta a gázpalack csapját, és tettei eleve alkalmatlanok voltak arra, hogy robbanás vagy tűz keletkezzen. A tárgyaláson ügyvédi indítványra a bíró megszüntette a vádlott bűnügyi felügyeletét, a végzéssel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be.

