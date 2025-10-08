Arra kérte kolléganőit a főnök, hogy egymással beszéljék meg a céges bulin történteket, azonnal előkerült a gázspray és a kés

Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Győri Ítélőtábla azt a nőt, aki késsel támadt a kolléganőjére a céges buli után Székesfehérváron. A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a terheltnek az a meggyőződése alakult ki a munkahelyi rendezvény után, hogy azért lett rosszul, mert a kolléganője beletett valamit az italába.

Később ezt a főnökének is elmondta, aki közölte vele, hogy ez személyes konfliktus, és azt tanácsolta, hogy beszéljék meg egymással a dolgot. Az elkövető ezután behívta a kolléganőjét a női öltözőbe, majd bezárta az ajtót, és felelősségre vonta a történtek miatt.

A nő ezt követően hirtelen gázsprayvel a kollégája arcába fújt. Az áldozat megpróbált kimenekülni az öltözőből, de a zárt ajtó és a könnyezés miatt nem tudott. A vádlott ekkor a táskájából elővett egy bicskát és szúró vágó mozdulatokat tett a kollégája arca és nyaka felé,, miközben azt mondta, hogy megöli. A kollégák meghallották az áldozat segélykiáltását, betörték az ajtót és lefogták a támadót.

Az elkövető ezek után 13 fenyegető, és hátborzongató üzenetet küldött a főnökének. A Székesfehérvári Törvényszék két év felfüggesztettre ítélte a támadót testi sértés bűntettének kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette és zaklatás vétsége miatt. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a támadó és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla egyetértett a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával, és emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a nőt. Ezért négy év végrehajtandó börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra súlyosbították az elkövető büntetését azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra.

Egy férfi azért késelte meg a kollégáját, mert az beleevett az ételébe.