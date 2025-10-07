A Portfolio keddi gazdasági konferenciájának egyik panelbeszélgetésén az azon részt vevő nagyvállalati vezetőket megkérdezték arról, hogy ha megvolna rá a lehetőségük, mi lenne az az egy dolog, amit kérnének Orbán Viktortól.

Vida József, az Opus Global (amely Mészáros Lőrinchez köthető) igazgatósági elnöke a hvg.hu tudósítása szerint azt mondta, szerinte „a miniszterelnök úr jól kezeli a dolgokat, és vasmarokkal tartja ezt a hajót”. Ezért azt kérné, hogy a Kárpát-medence határon túli részein is segítse elő a beruházási lehetőséget, illetve a jobb játék érdekében hasson rá a Felcsút játékosaira az Újpest elleni meccs előtt.

Rékasi Tibor, A Magyar Telekom vezérigazgatója azt válaszolta, hogy mivel a saját szektorát érintően megvan az üzleti környezet támogatása, ezért sonkareceptet kérne a miniszterelnöktől.

Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója egy szabadkártyát kérne, amivel a cége a különadók legközelebbi körének megfizetése alól kimaradhatna.

Rónai Rezső, a könyvvizsgálással, adó- és üzleti tanácsadással foglalkozó KPMG vezérigazgatója azt kérné, hogy legyen oktatási reform, amely nagyobb átképezhetőséget kínálna.