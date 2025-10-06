Pécs Pride: közerkölcs megsértése és garázdaság miatt is indított eljárást a rendőrség

Szombaton tartották a Pécs Pride-ot, amit a budapesti rendezvényhez hasonlóan eredetileg nem akartak engedélyezni a hatóságok, végül azonban mégis megtartották a felvonulást. Ahogy helyszíni tudósításunkban írtuk, alapvetően békés hangulatban telt a rendezvény – bár a markonyi ellentüntetők egyikének sikerült beszivárognia a tömegbe, ahol a felvonulókra és a Kontroll.hu stábjára is rátámadt. A támadót dulakodás közepette kapták ki a tömegből a rendőrök, majd előállították.

Még a hétvégén a rendőrség közzétette „összegzőjét” a Pécs Pride-dal kapcsolatban, azaz számba vették, hogy milyen cselekmények zajlottak a városban, és miket szankcionáltak.

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek

– olvasható a rendőrség közleményében.