Videó
„Leszarom a bírságot, nem fogom kifizetni, majd leülöm” – felvonulókat kérdeztünk a Pécs Pride-on
Bár a hatóságok a gyermekvédelemre hivatkozva betiltották, az ötödik Pécs Pride-ot végül mégis megtartották – a vadak túlszaporodása elleni tüntetés árnyékában. Miközben az egyik sarkon a megfigyelőkamerás rendőrautóknak küldte a puszikat vonuló tömeg, a másik sarkon a felvonulókat védte a készenléti rendőrség az ellentüntetőktől. A résztvevőket arról kérdeztük, hogyan élték meg azt a szürreális helyzetet, hogy az Orbán-kormány intézkedései miatt európai üggyé vált pécsi felvonuláson a rendőrség egyszerre figyelte meg és védelmezte a résztvevőket. Péterffy Attila pécsi polgármester elárulta: előrelátóan félre tett 100 ezer forintot arra az esetre, ha esetleg megbüntetnék.
Legfrissebb videók
