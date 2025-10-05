pridepécstiltásvideó
Videó

„Leszarom a bírságot, nem fogom kifizetni, majd leülöm” – felvonulókat kérdeztünk a Pécs Pride-on

admin Hrabéczy Soma Milán admin Zsilák Szilvia
2025. 10. 05. 08:19
admin Hrabéczy Soma Milán admin Zsilák Szilvia
2025. 10. 05. 08:19
Bár a hatóságok a gyermekvédelemre hivatkozva betiltották, az ötödik Pécs Pride-ot végül mégis megtartották – a vadak túlszaporodása elleni tüntetés árnyékában. Miközben az egyik sarkon a megfigyelőkamerás rendőrautóknak küldte a puszikat vonuló tömeg, a másik sarkon a felvonulókat védte a készenléti rendőrség az ellentüntetőktől. A résztvevőket arról kérdeztük, hogyan élték meg azt a szürreális helyzetet, hogy az Orbán-kormány intézkedései miatt európai üggyé vált pécsi felvonuláson a rendőrség egyszerre figyelte meg és védelmezte a résztvevőket. Péterffy Attila pécsi polgármester elárulta: előrelátóan félre tett 100 ezer forintot arra az esetre, ha esetleg megbüntetnék.
