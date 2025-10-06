kutyatámadáspécel
Belföld

Falkába verődött kutyák sebesítettek meg súlyosan egy embert Pécel és Maglód határában

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület
admin Papp Atilla
2025. 10. 06. 19:40
Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület

15-16 darab, falkába verődött kutya támadt emberekre Pécel és Maglód határában szombaton este – közölte a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület.

A támadás következtében egy ember súlyosan megsérült. Az egyesült azt írja, az állatok, melyek falkába verődve zavarodottan viselkednek, mivel fenyegetve érzik magukat, az autókat is folyamatosan támadták.

A rendőrség a személyi sérülés után a helyszínre vonult és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, és

hat kutyát kilőttek. 

A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak: vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt: az egyesült azt írja, még 6-7 állatokat keresnek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kövér László elismerte, átfutott az agyán, hogy inkább nem ad szót Semjénnek a parlamentben
444: Az Orbán vejéhez közeli építkezés engedélyt kapott, hogy éjjel-nappal dolgozhassanak, nem kímélve a környék lakóit
Republikon: 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál, egyre többen jelzik, hogy elmennek majd szavazni
Orbán Viktor: Tárgyalunk róla, hogyan lehetne úgy kinyitni a katát, hogy lehessen szabadabban számlázni
Már megint megbuktatnák Von der Leyent, de felkérdezték Orbánt is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik