Falkába verődött kutyák sebesítettek meg súlyosan egy embert Pécel és Maglód határában

15-16 darab, falkába verődött kutya támadt emberekre Pécel és Maglód határában szombaton este – közölte a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület.

A támadás következtében egy ember súlyosan megsérült. Az egyesült azt írja, az állatok, melyek falkába verődve zavarodottan viselkednek, mivel fenyegetve érzik magukat, az autókat is folyamatosan támadták.

A rendőrség a személyi sérülés után a helyszínre vonult és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, és

hat kutyát kilőttek.

A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak: vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt: az egyesült azt írja, még 6-7 állatokat keresnek.