Hónapok óta nem találnak egy dunaújvárosi nőt

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki Hajdu Gabriella dunaújvárosi lakos eltűnése ügyében.

A 38 éves nő elérhetetlenné vált, rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, életjelet nem ad magáról, és a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt szőke hajú, világoszöld szemű, vékony testalkatú, tetovált szemöldökű. Jobb karján tetoválás látható.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.