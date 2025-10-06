aranyszínű sárgaságszőlőborvidék
Belföld

Újabb helyen jelent meg az aranyszínű sárgaság, a 22 magyar borvidékből már 17 érintett

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
24.hu
2025. 10. 06. 17:23
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, így a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent – közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.

A területileg illetékes kormányhivatalok szakemberei mindkét helyen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket.

Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. Ezekről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is, a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A Nébih ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. A betegség csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel fékezhető meg. Fontos továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a vármegyei kormányhivatalok növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek.

