Látó János: Minden kormánynak kötelessége az apátlan és anyátlan árvákról, és nehéz sorsú gyerekekről gondoskodni

Radics Péter gyújtó hangú beszéde és Molnár Ferenc Caramel dala után Látó János lépett a színpadra. Ő Juhász Péter informátora, a prédikátor, akinek személyazonosságát Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető hozta nyilvánosságra. Látó élete legnagyobb tisztességének nevezte, hogy kiállhat a színpadra. Azt mondta, apa, három gyermek apja, hatvanhárom éves, nagyon szereti a fiatalokat és rajong a gyerekekért.

Felidézte, hogy harminc évig élt a Józsefvárosban, és három év alatt ezer embert vezetett Jézus Krisztushoz. Azt mondta, ezek többsége roma volt, voltak köztük munkások és „nagyon kemény fiúk” is. Egy megtért, azóta meghalt állítólagos maffiózó alakját is felidézte ezek között az emberek között, aki egyszer azt mondta, legfontosabb eszközük a megfélemlítés.

Egy ország többek között abból ismertetik meg, hogyan bánnak az árvákkal, az özvegyekkel és a nehéz sorsú emberekkel, és hogy mennyi forrást áldoznak a költségvetésből erre a területre. Gyalázat, ami ma folyik a gyermekvédelemben. A forrás, a fizikai biztonság hiánya és borzalmas kiszolgáltatottság jellemző

– mondta. Hozzátette, szolgált árvák között, és elsírta magát, amikor olyanokkal találkozott, akik nem ismerik apjukat, anyjukat, nincsenek testvérei.

Teljesen elegünk van – mondta a kormánynak címezve – „a ti kamuszövegetekből”. Szerinte ha valaki fel mer szólalni, akkor rásütik a bélyeget, hogy államellenes, aki ellenük felszólal, azt mind el akarják taposni, „le akarják karaktergyilkolni” vele, Juhász Péterrel és Iványi Gáborral együtt. Iványi Gábort az ország lelkiismeretének nevezte, az egyik legtisztább és legnagyszerűbb embernek, aki szinte a legtöbbet tett a nehéz sorsú emberekért és gyerekekért.

Irgalom nélkül megpróbáljátok lerombolni azokat az értékeket, amelyeket ő igaz keresztényként évtizedek alatt helyettetek felépített. Nem vagyok lelkész, hanem egy egyszerű utcai prédikátor, de nagyon szívesen tartanék nektek prédikációt arról, hogy ki a keresztény és ki az álkeresztény, aki érdekből húzza magára a vallásos zubbonyt

– mondta a hatalomnak címezve. Jakab apostolt idézve arra figyelmeztette a „zubbonyt húzókat”, hogy a hit cselekedet nélkül halott. „Nézzétek meg a cselekedeteiteket!” – figyelmeztette a kormányt. Azt mondta, a gyermekek a mi szemünk fényei, a jövőnk.

Minden kormánynak kötelessége az apátlan és anyátlan árvákról, és nehéz sorsú gyerekekről gondoskodni. Ez több mint feladat, ez küldetés, ami szív és elhivatottság nélkül teljesíthetetlen

– fogalmazott. Végül azt mondta, nagyon kíván a hallgatóinak és saját magának egy békés, boldogságos, egységben lévő és gondoskodó országot.