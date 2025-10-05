Juhász Péter egy tizenhárom éves lányról beszélt, akinek szexuális szolgáltatást kellett nyújtania a Szőlő utcában

Juhász azt kérte a valóban konzervatív, keresztény és valóban a hazájáért aggódó szavazó alakjától, hogy nézzen tükörbe, és kérdezze meg, meddig lehet szemet hunyni a hatalom kedvéért. Szerinte tényleg az lenne a cél, hogy betemessék az árkokat, amiket Orbán Viktor ásott. Azt az árkot azonban, ami a pedofilok, a pedofilokat védő és a normális morállal, stabil erkölccsel rendelkezők között van, nem akarja betemetni. Minden más árkot azonban meg kell temetni.

Van-e annyi erkölcsi tartás bennünk hogy megállítsuk ezeket a folyamatokat, megállítjuk a pedofil bűnözőket, és ne hagyjuk, hogy kiszolgáltassák nekik a gyerekeinket? Ez a feladatunk nekünk közösen, mert ez a védelem, amit most itt én élvezek, nekik jár

– fogalmazott. Semjén Zsolt parlamenti felszólalásával kapcsolatban azt mondta, nem gondolt olyasmire, hogy bárkinek is ártson. Nyilvánosságra hoztak egy hangfelvételt, egy lelkész üzenetét, akinek ezt a nevet mondták: Zsolt. Ha Istvánt mondtak volna, István hangzott volna el, ha Pétert, akkor az – tette hozzá.

Nem gondoltam volna, hogy egy vadásznak nekem kell megtanulnia, hogy egy nyúl akkor ugrik ki a bokorból, ha ott van

– mondta Juhász Péter hozzátéve, hogy továbbra sem mond senkiről semmi rosszat, hiszen amit kommunikál, biztos, hogy igaz és jogszerű. Ezért nem fél, hogy mit tolnak rá.

Juhász arról is beszélt, hogy naponta több üzenetet kap hol gyermekvédelmi dolgozóktól, hol áldozatoktól, hogy „tudnak és sokat tudnak”. Legutóbb tegnap kapott egy levelet, amelyben nagyon súlyos vádakat fogalmazott meg egy fiatal nő. Juhászt állítólag arra kérte, olvassa fel az üzenetét. Ez a nő állítólag azt írta le a levelében, hogy

ő bizony ott volt nőként, a Szőlő utcában, Juhász Péter irodája előtt, tizenhárom évesen, hogy szexuális szolgáltatást kell nyújtania az igazgató úrnak.

Juhász szerint a nő azt mesélte el, hogy papíron a Szőlő utcai javítóintézet egy zárt intézmény, de csak be kellett mondani, hogy Péterhez jöttem, és a kapu kinyílt. Szerinte felnőtt férfiak, nők, nevelők, ott dolgozók nézték, hogy „egy tizenhárom éves lány ül az igazgató irodája előtt, hogy elvégeztessék vele, amit semelyikünk nem szeretne elvégezni”. Arra kérte a tüntetőket, telefonjuk fényével jelezzék neki és minden más áldozatnak: tart ott a társadalom, hogy megvédje őket.