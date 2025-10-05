demonstrációjuhász péterkossuth térpuzsér róbert
A következő élő közvetítés része „Viktor, ne az ártatlan gyerekeken verd le a saját gyerekkorod!” – a szolidaritási tüntetés beszédei

Juhász Péter: A rendszer többet bántalmazza a fiatalokat, a rájuk bízott gyerekeket, mint amit ad nekik

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 05. 20:07
Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu

Juhász Péter volt a vasárnapi tüntetés utolsó felszólalója. Azt mondta, nem fél, és tudja, hogy azok sem, akik kijöttek a tüntetésre, de vannak Magyarországon, akik félnek, és joggal félnek, mert a hatalom nemhogy védi, hanem kiszolgáltatja, lejáratja őket.

Látó Jánosról azt mondta, hogy nem rágalmazott, csak elmondott egy történetet, amiben senkit nem nevezett meg, egyszerűen felhívta a figyelmet arra, hogy igaz lehet az a számtalan állítás, tény, információ, amit a gyermekvédelemben dolgozók elmondanak, most már tömegével, arról, hogy

maga a rendszer többet bántalmazza a fiatalokat, a rájuk bízott gyerekeket, mint amit adna nekik.

Juhász arra kérte a jelenlévőket, hogy a szolidaritásukat, amelyt őiránta tanúsítanak, irányítsák át rájuk.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Orbán: Lassan többségben leszek a folyosón
Magyar Péter Hont Andrásnak: Újságírónak nem vagy jó, de Deutsch Tamás táskahordója még lehetsz – reagált az Öt Média alapítója
Galla Miklós: Kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek
Ismét megszólalt a Semjént kritizáló fideszes: Megcsörrent a telefonom
A brit királyi ház legperverzebb tagja volt „Mocskos Bertie”, aki még egy sajátos szexbútort is terveztetett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik