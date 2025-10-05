Juhász Péter: A rendszer többet bántalmazza a fiatalokat, a rájuk bízott gyerekeket, mint amit ad nekik

Juhász Péter volt a vasárnapi tüntetés utolsó felszólalója. Azt mondta, nem fél, és tudja, hogy azok sem, akik kijöttek a tüntetésre, de vannak Magyarországon, akik félnek, és joggal félnek, mert a hatalom nemhogy védi, hanem kiszolgáltatja, lejáratja őket.

Látó Jánosról azt mondta, hogy nem rágalmazott, csak elmondott egy történetet, amiben senkit nem nevezett meg, egyszerűen felhívta a figyelmet arra, hogy igaz lehet az a számtalan állítás, tény, információ, amit a gyermekvédelemben dolgozók elmondanak, most már tömegével, arról, hogy

maga a rendszer többet bántalmazza a fiatalokat, a rájuk bízott gyerekeket, mint amit adna nekik.

Juhász arra kérte a jelenlévőket, hogy a szolidaritásukat, amelyt őiránta tanúsítanak, irányítsák át rájuk.