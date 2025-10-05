puzsér róbertjuhász péterdemonstrációkossuth tér
A következő élő közvetítés része „Viktor, ne az ártatlan gyerekeken verd le a saját gyerekkorod!” – a szolidaritási tüntetés beszédei

Juhász Péter a miniszterelnöknek: ne az ártatlan gyerekeken verd le a saját gyerekkorod!

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 05. 20:08
Varga Jennifer / 24.hu

A rendszer megalkotója és ura Orbán Viktor – mondta Juhász Péter a beszédében. Azt mondta, ő az, aki a nevét adja ahhoz, hogy az áldozatokat tiporja és a pedofilokat védi.

Ha odafordulnék hozzá, akkor azt üzenném neki, hogy Viktor, ne az ártatlan gyerekeken verd le a saját gyerekkorod! Nem kell mindenkinek úgy felnőni, ahogy te nőttél fel, hogy üti, vágja, az apja és szapulja. Ne rajtuk verd le a szomorú sorsod! Menj el az apádhoz, szerintem lesz hol megbeszélni, van rá hely, mert most is mögé bújsz, ha  felelősséget kell vállalni valamiért

– fogalmazott Juhász Péter.

