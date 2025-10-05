Dobrev Klára bemutatta a DK mind a 106 képviselőjelöltjét

Dobrev Klára a DK vasárnapi kongresszusán bemutatta az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltjeit a 2026-os választásokra.

A Demokratikus Koalíció elnöke a párt jelöltbemutató kongresszusán arról beszélt, hogy 106 bátor és elkötelezett nő és férfi vállalta a szolgálatot a párt színeiben a 2026-os választásokra. Hangsúlyozta: ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban.

Dobrev – a Tisza Párt elhúzódó jelöltállítási folyamatára utalva – kiemelte: a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak.”

Mint fogalmazott:

A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben.

A politikus kiemelte, hogy a Demokratikus Koalíció csapata tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze. Hozzátette, a DK jelöltjei azok,

akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk,

és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől.”

A DK elnöke beszédében bemutatta a DK mind a 106 országgyűlési képviselőjelöltjét a 2026-os választásra, valamint kitért programja legfontosabb elemeire is.

A Demokratikus Koalíció bemutatott jelöltjeinek listája itt érhető el.