Egy zsidó üzletembert jelölt Trump budapesti nagykövetnek

Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump – szúrta ki a 444 a Washington Post cikkében, amely az elnöki kinevezések státuszát összegzi, méghozzá a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján.

Landa jelölését még jóvá kell hagynia a Szenátusnak is, ez a folyamat várhatóan már októberben elindulhat.

A 444 idézi Bryan Leib külpolitikai elemzőt is, aki egyébként az Alapjogokért Központ kutatója, és korábban aspirált a budapesti posztra – most gratulált Landának a jelöléshez.

A 444 bemutatja Landát, akit befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletemberként jellemez, és Roger Stone-nak, Trump korábbi tanácsadójának a támogatottja, továbbá az idősellátásban tevékenykedő SentosaCare társalapítója. A Hungarian Conservative szerint Landa a New York állambeli üzleti és vallási közösségek ismert alakja, aki az elmúlt évtizedekben számos filantróp kezdeményezésben vett részt. Landa Brooklynban nőtt fel, ortodox zsidó iskolában tanult, majd az Adelphi Egyetemen szerzett diplomát. Az 1980-as évek végétől az idősellátás területén építette fel vagyonát. Saját magáról azt írja, hogy édesapja a csehszlovákiai Nagybocskóban szolgált rabbiként, feleségével a második világháború után vándoroltak ki az Egyesült Államokba – írja a 444.

Az amerikai nagykövetséget jelenleg Robert Palladino ügyvivőként vezeti, miután a korábbi nagykövet, David Pressman lemondott a posztjáról.