Belföld

A Momentum kivetítette a Keleti pályaudvarra, hogy “Ki az a Zsolti bácsi?”

Fotó: Momentum
24.hu
2025. 10. 03. 20:34
Fotó: Momentum

Pár nappal ezelőtt az Alapjogokért Központ gyűlölet-propagandája állt a Keleti pályaudvaron, most a Momentum vetítette ki ugyanoda, hogy »Ki az a Zsolti bácsi?«, közölte a Momentum frakcióvezetője, Bedő Dávid. 

Senki nem foglalkozik kormányzati szinten ebben az országban ezzel a problémával. Alig másfél évvel a kegyelmi botrány után megint ott tartunk, hogy számtalan visszaélésről történik bejelentés, de a hatóságok nem intézkednek. Ezért kérdezzük most itt, hogy ki az a Zsolti bácsi?

– mondta a videóban Bedő és hozzátette, hogy a kormány ahelyett, hogy valódi vizsgálatot rendelne el, inkább bosszút akar állni azokon, akik felgöngyölítenék az ügyet.

Fotó: Momentum

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy sajnos senki nem foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akik bekerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe, pedig ez egy valós probléma és ez az a kérdés, ami lázban tartja az országot.

