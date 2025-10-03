Új stúdió, kétszer annyi Törökülés, indul a Bázispont, The New York Times-hozzáférés minden csúcs előfizetőnek – újra szintet lép a 24 Extra

Azon leszünk, hogy a leginkább szolgáljuk szenvedélyeink – az újságírás, az olvasó, valamint a hazánk ügyét

– írtuk a 24 Extra indulásakor, s írjuk mindig újra, amikor arról beszélünk, hogy miként igyekszünk fejleszteni a 24.hu-t, illetve előfizetéssel hozzáférhető prémiumrészét, a 24 Extrát.

Ezúttal például arról számolunk be, hogy régi álmunk valóra vált: megépült a 24.hu új, csodálatos stúdiója, amelyből műsorok sora jelentkezik majd. Az Alvégi Lóci – noppa és Schnabel Zita tervezte látvány már péntek este debütál: a Háromharmad innen jelentkezik.

A Törökülés meg egyenesen gyakrabban: októbertől legalább havi két alkalommal érkezik a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető politikai elemző műsor, amelyben váltott felállásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget a nyilvánosságban csupán a Törökülésben hallható Török Gáborral.

S hogy ne csupán a politikáról, hanem az ennek integráns részét képező gazdaságról is mélyebben beszélhessünk, elindítjuk az ugyancsak a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető Bázispont című adást, amelyben a Della házigazdája, Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. A havonta jelentkező adásban felváltva válaszol Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, valamint Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.

Mindemellett a következő hónapokban találkozhatnak majd a 24.hu nézői Bánszegi Rebeka élő beszélgetéseivel, fejlesztés alatt áll újabb formátumunk, s jelentkezünk majd élőben a választás éjszakáján is.

Természetesen a fejlesztés és a fejlődés újabb tapasztalatokat és tudásokat is igényel, így október elsején csatlakozott a 24.hu-hoz Bogár Zsolt vezető szerkesztőként. Az egyebek mellett a Magyar Narancsnál, a Magyar Rádiónál, a HVG-nél, valamint a német közszolgálati Deutsche Welle magyar kiadásánál dolgozó újságíró elsősorban a 24.hu audiovizuális tartalmaiért felel majd.

Ám nem csak ilyenek vannak, hiszen hamarosan bővül a hírlevélkínálatunk is: Simó György befektető, egykori Magyar Narancs-alapító a mesterséges intelligenciáról beszél majd. Hogy ez-e a megfelelő rag a tartalom bemutatásához, az majd a legalább Közép-csomagra előfizető olvasóink számára kiderül.

A Középről beszéltünk az imént, ám amellett érdemes a Csúcsra is figyelni: aktuális ajánlatunkban ugyanis az erre a csomagra előfizetői olvasóink, akár havi, akár éves opciót választanak, egyéves The New York Times-hozzáféréssel gazdagodnak, sőt az éves Közép-csomag vásárlói is megkapják ezt az extrát.

Értem, hogy hosszú már a szöveg, de hát még most írok a hosszabb szövegről: megjelent ugyanis végre az új 24 Extra-könyv, A Szoboszlai-sztori. Az Animus Könyvekkel közös kiadványunkban Kálnoki Kis Attila beszéli el Szoboszlai Zsoltnak, az apukának a különleges nézőpontjából Szoboszlai Dominik páratlan karrierjét.

Aztán most már tényleg csak annyit szeretnénk mondani, amennyit mindig szeretnénk mondani:

Köszönjük azoknak, akik eddig is velünk tartottak az úton és akik mostantól szeretnének velünk tartani, itt tudnak csatlakozni a 24 Extra előfizetői közösségéhez.

Ígérjük, bármi történik is, újságot írunk majd.