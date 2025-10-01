Úgy tűnik, Rogán Antaléknak is sok volt a drága gyógyszerek méltányossági támogatásainak elbírálási ideje

Az innovatív gyógyszerek és terápiák számának ugrásszerű növekedése új kihívások elé állította a Batthyány-Strattmann László Alapítványt, amely működése során 2600 engedélyt adott ki különleges kezelésre – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

A 24.hu szeptember közepén részletesen írt arról, hogy az elmúlt időszakban az érintettek számára sokszor életbevágó módon megnövekedett a méltányossági kérelmek elbírálásának időtartama. Korábban 60 napon belül döntöttek a gyógyszertámogatokról, mostanában a betegeknek hosszú hónapokat – egyeseknek több mint fél évet – kell várniuk erre. A bevezetett rendszer miatt a feladatra létrehozott állami alapítványt alig érik el a páciensek. Az alapítvány belső működéséről keveset tudni. A kormány tavaly nyáron írta át az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálási rendszerét, eszerint már nemcsak az egészségbiztosító, hanem a „szegények orvosáról” elnevezett alapítvány végzi a kérelmek egy részének elbírálását.

A Rogán Antal vezette kabinetiroda szerint az új készítmények miatt a benyújtott kérelmek elbírálása sokkal összetettebbé vált, ami csúszást is okozott az elbírálási folyamatban. Jogos igénye azonban a magyar betegeknek és hozzátartozóiknak, hogy a lehető legmodernebb ellátáshoz férjenek hozzá, mégpedig a lehető legrövidebb idő alatt.

Az átlagos elbírálási idő csökkentése érdekében további működési forrást kapott az alapítvány, a pénzből több embert alkalmazhat a szervezet.

Bevezetik a 60 napos ügyintézési határidőt, mint írták, ez minden újonnan beadott kérelem esetében kiszámítható, átlátható eljárást jelent.

A harmadik javasolt intézkedés a digitális integráció felgyorsítása: az EESZT-hez való csatlakozás előkészítése már elindult az Egészségügyi Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-vel, és ezt a folyamatot mielőbb le kell zárni, hogy az ügyintézés transzparens és könnyen nyomon követhető legyen – fogalmaztak.