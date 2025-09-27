orbán győzőkiránduláshadházy ákoshatvanpuszta
A következő élő közvetítés része Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt

Hadházy kiállította az összetört Dustert

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Spirk József
2025. 09. 27. 16:14
Adrián Zoltán / 24.hu

A szafari egyik állomása a baleset helye, ahol Hadházyt megpróbálta leszorítani Suzukijával a birtok egyik őre, miután a képviselő besétált a területre, és fotózta az épületeket. Hadházy apjának autóján jól láthatóak a sérülések, amit nem is tud helyreállítani, mert még tart a nyomozás. A képviselő szerint az ör azóta új Suzukit kapott.

