Angel Shotot kért a vendég, így mentették meg a 17 éves bántalmazott lányt

Egy bántalmazott 17 éves lány Angel Shot segélykérő koktélt kért egy csepeli hamburgerezőben, a Billog munkatársai ezáltal tudtak segíteni neki. Az Angel Shot kezdeményezés arról szól, hogy az itallapokon szereplő, de valójában nem létező koktél megrendelésével az érintett azt jelzi a személyzetnek, hogy bajban van, segítségre van szüksége.

A Billog egy törzsvevője pénteken kérte ki az Angel Shotot, de nem magának, hanem a mellette álló kislánynak. A vendég a buszmegállóban vette észre, hogy egy férfi üvöltözött és megrúgta a lányt, ezért kézen fogta őt és bement vele a hamburgerezőbe. A személyzet ekkor hívta a rendőrséget, az áldoztatnak pedig készítettek hamburgert.

A teljes történet a Billog Facebook-oldalán olvasható el.