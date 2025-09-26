Medián: Hadházy a legnépszerűbb jelölt Zuglóban

Hadházy Ákos a legnépszerűbb egyéni képviselőjelölt Zuglóban, de egy tiszás induló is meg tudná verni a Fideszt, amennyiben egyedül hívná ki a kormánypártot, derült ki a Medián felméréséből, amelyet a kutatócég Hadházy megbízásából készített.

A 6. számú egyéni választókerületben a zuglóiak

32 százaléka Hadházy Ákosra,

24 százaléka a fideszes Borbély Ádámra szavazna,

szavazna, 23 százaléka pedig a tiszás Dananaj Tamást támogatná.

Habár a kutatás Dananajra kérdezett rá, őt csak Hadházy Ákos nevezte meg meg lehetséges indulóként. A Tisza még nem döntött arról, kit indít a kerületben, ugyanis a jelöltjeit egy kétfordulós, belső szavazáson választja ki az ősz folyamán.

A három esélyes jelölt mellett 4 százalékot kapna a DK-s jelölt, Komáromi Zoltán, 5 százalék valaki másra szavazna, 12 százalék pedig bizonytalan vagy nem árulja el, kire szavazna.

A felmérésből kiderül az is, hogy listás választáson nagyot nyerne a Tisza: a kerületiek 51 százaléka, és a biztos szavazók 61 százaléka szavazna rájuk.

Azonban a Tisza szavazóinak nagyobb része, 46 százaléka egyéniben nem a párt jelöltjére, hanem Hadházy Ákosra szavazna, és csak 43 százalékuk támogatná a Hadházy által nevesített tiszás jelöltet. Amennyiben csak egy ellenzéki kihívója lenne a Fidesznek, akkor Hadházy Ákosra is és a Tisza Párt jelöltjére is átszavazna az ellenzéki tábor döntő többsége: Hadházy 65-29 százalékra verné meg a fideszes jelöltet, a tiszás jelölt pedig 64-28-ra.

A kerületiek döntő többsége, 69 százaléka szeretne kormányváltást, 27 százalék szeretné, hogy a mostani kormány maradjon és 4 százalék bizonytalan a kérdésben.

Július közepén a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából mérte fel az erőviszonyokat a kerületben. A mérésük szerint a helyiek 42 százaléka a meg nem nevezett tiszás jelöltre, 22 százaléka a Fidesz akkor még ismeretlen indulójára szavazna, és csak 18 százalék választaná újra Hadházyt.

Hadházy Ákossal lapunk a héten közölt interjút. Ebben elmondta, hogy kiszáll a politikából, ha Zuglóban nem választják újra.

(via HVG)