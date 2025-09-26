karbantartásmenetrendmávpótlóbusz
Újra itt a pótlóbuszok ideje, hétfőtől változik a vonatközlekedés az észak-balatoni vonalon

2025. 09. 26.
Karbantartás miatt hétfőtől október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok szállítják az utasokat – tudatta pénteken a MÁV-csoport.

A karbantartás részeként a MÁV „saját forrásából komplex karbantartást és nagygépes ágyazatrostálást végez, amely helyenként a vasúti átjárók lezárásával is jár”.

Mint írták, a nagy forgalmú fő- és az utószezon végével immár lehetőség nyílik a forgalomkorlátozással járó, előre tervezett pályakarbantartásokra is a Balaton környékén. Ezt kihasználva két ütemben – csaknem 450 millió forintból – végeznek „a közlekedés biztonságos fenntartása érdekében állagmegóvó felújítást az észak-balatoni vonalon is”. Ennek keretében Szabadbattyán és Tapolca között csaknem 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozást, Révfülöp és Badacsonytomaj, valamint Szabadbattyán és Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálást végeznek, továbbá Zánka-Köveskálon újraburkolják a peront, több helyszínen pedig a tervek szerint kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, gyérítik a bozótot.

