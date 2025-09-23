Magyar Péter a Szőlő utcai pedofil-ügyről: Semjén Zsolt egyetlen mondatban nem tért ki a gyerek áldozatokra, csak magát védte

Magyar Péter Miskolcon tartott fórumot, ahol szóba került Semjén Zsolt tegnapi felszólalása, és a Szőlő utcai igazgató letartóztatása. Elhal-e ez az ügy is? – kérdezte az egyik fórumozó Magyart. Beszámoltunk részletesen arról, hogy hétfőn, a nyári szünet után újra összeülő Országgyűlésben Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese rákérdezett: „Kik azok a magas rangú politikusok, akiket szakmai körökben emlegetnek, mint akik segítették a Szőlő utcai otthon vezetőjét a gyerekek kereskedelmében?” A párbeszédes Tordai Bence „m.csk.s f.d.sz” feliratú pólóban kérdezte a kormányt az ügyben. Felsorolta a kormányoldalhoz köthető pedofilbotrányokat a bicskei igazgatótól, V. Jánostól és helyettesétől, az elnöki kegyelemben részesült K. Endrétől a diplomata Kaleta Gáboron keresztül a zuglói Pajor atyáig, és ebben az összefüggésben említette a Szőlő utcai javítóintézetet is, így fogalmazva: „Az egész Juhász Péter Pál-ügy, hogy el ne kezdjünk arról beszélni, melyik kormánytagnak kellett kisfiúkat és melyiknek kislányokat szállítani…” Arató rákérdezett: kik azok a politikusok, akik „tíz évig elnézték ezt a gyalázatot” és „miért nem intézkedtek az állami hivatalok”. A DK-s politikus Orbán Viktortól azt követelte, mondja meg, hogy az általa vezetett szervezetrendszerben ez hogyan történhetett meg, a miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt pedig válaszoljon arra, hogy „ki az a Zsolti bácsi?” Dobrev Klára, a DK elnöke kedden aztán 5–5 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelesen bizonyítja, kicsoda a Szőlő utcai ügyben érintett két politikus, s az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását is sürgeti. A Tisza Párt arra szólított fela a miniszterelnököt, hogy „a kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból”.

Magyar a miskolci fórumon azt mondta az ügyről: „azt tudjuk, hogy erről a rémről, Juhász Péter Pálról 20 éve mennek a bejelentések, és figyelmeztették a minisztérium vezetőjét, hogy ne nevezze ki, mégis kinevezték.” Juhász Péter Pál „tíz évig kereskedett gyerekekkel a politikai elit asszisztálása mellett. Ennek az embernek, minden fideszes képviselővel van mosolygós képe. Ki védte ezt az embert, hogy lehetett mindez?”

Semjén tegnapi parlamenti felszólalásáról pedig azt mondta Magyar: neki furcsa volt, hogy papírból olvasta fel önmaga védőbeszédét. Ha valaki bízik a saját ártatlanságában, az nem papírból olvas fel. Magyar megemlítette azt, hogy Semjén egy mondatban sem tért ki a sértett kiskorúakra, a gyerekekre, az áldozatokra, továbbá azt sem mondta, hogy maradéktalanul felderítik majd az ügyet.

Magyar itt is megismételte, amit írt hétfő délután: arra kéri Orbánt, hogy amíg nem zárul le a Szőlő utcai vizsgálat, addig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi pozícióból. Magyar megígérte: ha a Tisza kormányra kerül, felülről nyitott lesz a gyermekvédelmi költségvetés.

Magyar egyébként egy papír Orbán-bábú mellett beszélt végig. Kiemelte, hogy mindenki tudja, hogy Orbán építette családjával 20 milliárd forintból Hatvanpusztát, és mindenki tudja, hogy Lévai Anikó törette az ottani régi márványt, és hogy Orbán bontatta el a régi pálmaházat, mert nem tetszett neki. Orbánt Magyar az EU leggazdagabb miniszterelnökének nevezte, akinek szerinte ideje lenne 20 év után kijönnie a nők szoknyája és a 85 éves édesapja mögül.

Magyar hosszan beszélt arról, hogy mennyire rosszak Magyarországon a közszolgáltatások színvonala, évente 30-40 ezer „honfitársunk hal meg kezelhető, megelőzhető betegség miatt”, szerinte ennek a kormánynak a célja, hogy áttereljék a magyar embereket a magánegészségügybe.

Elmondta most is, hogy széleskörű adócsökkentést hirdetnek meg, 2,2 millió magyarnak kevesebb szja-t kell majd fizetnie. Megengedhetetlen, hogy van egymillió nyugdíjas polgártársunk, akinek napi 1000 forintja nincs élelmiszerre. Megígérte, hogy 20 ezer új idősotthoni helyet hoznak létre, és hogy 50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjat.

„Vége van elvtársak” – üzente Orbánéknak Magyar Péter, aki jelezte: október 23-án 14 órakor indul majd az ünnepi menet a Deák térről az Andrássy úton a Hősök terére.