„Szálljatok be, mert agyonverlek benneteket! Hol van a fiam?” – autójukba kényszerítettek három tinit

Vádat emelt a Pásztói Járási Ügyészség egy 31 éves férfi és 68 éves apja ellen, akik két évvel ezelőtt három tinédzsert kényszerítettek az autójukba. A Nógrád Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfiak a fiatalabbik elkövető nevelt fiát keresték a lakóhelyükön.

Autóval köröztek a településen és amikor egy élelmiszerbolt előtt meglátták a fiú ismerőseit, a 14 és 16 éves sértetteket, akkor az idősebb férfi megállt a kocsival, a fia kiugrott az autóból és rájuk rivallt:

Szálljatok be, mert agyonverlek benneteket!

A fenyegetés hatására a két fiú beszállt az autóba, ahol a férfiak tovább fenyegették őket. Azt mondták nekik, hogy megverik, fához kötik őket, ha nem mondják meg, hol van a keresett gyermek.

A két gyerekkel a hátsó ülésen továbbindultak, majd egy játszótéren megláttak egy 17 éves kamaszt. A 31 éves férfi egy fakaróval odalépett hozzá, a nyakánál megragadta, és a fejét két alkalommal a hinta vasból készült lábába ütötte, közben pedig folyamatosan azt kiabálta, hogy:

Hol van a fiam?

Ekkor odaért az idősebb férfi is, majd az autó felé rángatták a fiatalt, és bele rúgtak, amikor az megpróbált elmenekülni. Végül a fiú bántalmazás és folyamatos fenyegetés hatására, akarata ellenére beült az autóba a másik két tini mellé. Ekkor a támadók azzal fenyegették a kamaszokat, hogy a családjukra gyújtják a házukat, elvágják a torkukat, ha nem lesz meg a fiú. A terheltek húsz percig tartották akaratuk ellenére autójukban a tiniket.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért a büntetett előéletű férfiakra három rendbeli, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése miatt.