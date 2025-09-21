Októbertől jön a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, de nem jár automatikusan

„Októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége, ami mintegy negyedmillió anyának jelent pluszpénzt, de az adómentességet igényelni kell” – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

A politikus hangsúlyozta: a háromgyermekes édesanyáknak nem kell többé szja-t fizetni függetlenül a saját, vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyerekei már felnőttek.

Ismertetése szerint egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet, számításaik szerint 250 ezer háromgyermekes anyának hoz pénzt a házhoz.

Minden anya jogosult az adómentességre, aki három gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá, ideértve az örökbefogadó szülőket is. „A mentesség akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, a kedvezmény pedig élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik” – közölte az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentesség nem jár automatikusan, azt igényelni kell, amire két mód van. Az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen az adómentesség, október első felében érdemes leadni a nyilatkozatot, ezt elég egyszer megtenni – tanácsolta. A másik lehetőség, hogy az adómentességet az adóbevallásban érvényesítik. Ezt a májusban esedékes bevallásnál néhány kattintással, vagy pár plusz sor kitöltésével lehet megtenni, majd a jogosultak egy összegben visszakapják a befizetett adót.

(MTI)