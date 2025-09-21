lovas rozimolnár áronpottyondy edinalengyel tamás
Belföld

Magyar Péter: Pintér Sándor még részvétét sem fejezte ki az elhunyt rendőrkapitány családjának

Varga Jennifer / 24.hu
admin Spirk József
2025. 09. 21. 19:16
Varga Jennifer / 24.hu

Pénteken öngyilkos lett egy megyei jogú város rendőrfőkapitánya, aki ellen Lázár János propagandalapja gusztustalan lejáratást indított.

Vasárnap estig nem szólalt meg a belügyminiszter. Még a részvétét sem fejezte ki nyilvánosan a családnak, Hódmezővásárhely városának és a rendőri állománynak.

Orbán Viktor hallgat. Vagyis legalább hallgatna, de ő egy nappal a tragikus haláleset után inkább nyíltan felmagasztalta Lázár Jánost a közpénzégető gyűlölet dzsemborijukon. Egy perc néma csendet és egy szót sem érdemelt a digitális harcosok őrjöngésén a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Mit képzelnek ezek a maffiózók? Mindent lehet?

– írta Magyar Péter vasárnap este a tüntetéssel párhuzamosan megjelent Facebook-posztjában. A Tisza elnöke a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánnyal szemben elkövetett, és egyelő következmények nélkül maradt karaktergyilkosságot szembe állította azokkal az esetekkel, amelyeknél viszont azonnal reagált a hatalom.

Óvónőt kirúgni, mert karácsonyi ajándékot fogadott el a nehézsorsú gyerekeknek? Gyermekvédelmi szakembereket ellehetetleníteni, mert felszólaltak a gyerekek irányított tönkretétele ellen? Tanárokat megalázni, mert kiálltak az oktatás szabadsága ellen? Mentős vezetőt eltávolítani, mert egy szalonnasütésen felvett egy politikai karikatúrát ábrázoló pólót? Gazdákat megfélemlíteni, mert kifejezték a politikai véleményüket? Azt gondolják Orbán Viktorék, hogy a magyar nép majd elnézi nekik, hogy a közpénzből folytatott aljas, hazug propagandagépezetük sorra teszi tönkre a jóérzésű embereket?

Magyar Péter szerint nem fogják elfelejteni. „Hódmezővásárhely, Nikla, Miskolc, Ibrány, Balatonfüred, Zalabaksa, Battonya népe nem felejt. A magyarok nem felejtenek” – írta a politikus.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lánczi Tamás szerint Magyar Péter „elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól"
Az utcán lett rosszul, meghalt a 38 éves budaörsi nyomozó
75 éves lett Hollywood legviccesebb pókerarca, Bill Murray
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, de vasárnap reggel mégsem nyitott ki a pályaudvar
„A kegyelmi ügy csak a jéghegy csúcsa, sok hasonló ügy zajlik ezekben a percekben is, csak nem tudunk róluk” – a gyűlöletkeltés ellen tüntetnek a Hősök terén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik