Magyar Péter: Pintér Sándor még részvétét sem fejezte ki az elhunyt rendőrkapitány családjának

Pénteken öngyilkos lett egy megyei jogú város rendőrfőkapitánya, aki ellen Lázár János propagandalapja gusztustalan lejáratást indított. Vasárnap estig nem szólalt meg a belügyminiszter. Még a részvétét sem fejezte ki nyilvánosan a családnak, Hódmezővásárhely városának és a rendőri állománynak. Orbán Viktor hallgat. Vagyis legalább hallgatna, de ő egy nappal a tragikus haláleset után inkább nyíltan felmagasztalta Lázár Jánost a közpénzégető gyűlölet dzsemborijukon. Egy perc néma csendet és egy szót sem érdemelt a digitális harcosok őrjöngésén a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Mit képzelnek ezek a maffiózók? Mindent lehet?

– írta Magyar Péter vasárnap este a tüntetéssel párhuzamosan megjelent Facebook-posztjában. A Tisza elnöke a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánnyal szemben elkövetett, és egyelő következmények nélkül maradt karaktergyilkosságot szembe állította azokkal az esetekkel, amelyeknél viszont azonnal reagált a hatalom.

Óvónőt kirúgni, mert karácsonyi ajándékot fogadott el a nehézsorsú gyerekeknek? Gyermekvédelmi szakembereket ellehetetleníteni, mert felszólaltak a gyerekek irányított tönkretétele ellen? Tanárokat megalázni, mert kiálltak az oktatás szabadsága ellen? Mentős vezetőt eltávolítani, mert egy szalonnasütésen felvett egy politikai karikatúrát ábrázoló pólót? Gazdákat megfélemlíteni, mert kifejezték a politikai véleményüket? Azt gondolják Orbán Viktorék, hogy a magyar nép majd elnézi nekik, hogy a közpénzből folytatott aljas, hazug propagandagépezetük sorra teszi tönkre a jóérzésű embereket?

Magyar Péter szerint nem fogják elfelejteni. „Hódmezővásárhely, Nikla, Miskolc, Ibrány, Balatonfüred, Zalabaksa, Battonya népe nem felejt. A magyarok nem felejtenek” – írta a politikus.