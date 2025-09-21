lovas rozimolnár áronpottyondy edinalengyel tamás
A következő élő közvetítés része „A magyar kormány szándékosan mérgezi ezt az országot, hogy totális kontroll alatt tartsa és uralkodhasson fölötte” – a gyűlöletkeltés ellen tüntettek a Hősök terén

Három szólamban énekel az egész Hősök tere

Varga Jennifer / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2025. 09. 21. 19:39
Varga Jennifer / 24.hu

Tóth Árpád karmester vezényel a színpadról, három szólamban az egész tömeget megénekelteti. Végül zenei kísérettel felcsendül a Hidegen fújnak a szelek a refrént lehet dalolva kísérni.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Percek alatt kiürült a Hősök tere
Majd hárommillióba került a Skóciában meghalt Huszti-lányok hazahozatala, de a tragédia után indult gyűjtésből nem jutott a szülőknek
A DPK-s hétvége mérlege: csaknem 2000-en kikövették Szabó Zsófit az Instagramon
Tóth Gabi: Egy ország hurcolt meg, mikor a legnagyobb csúcson voltam, világsztárokkal fellépve, díjakat nyerve, legértékesebb énekesnőként
„A magyar kormány szándékosan mérgezi ezt az országot, hogy totális kontroll alatt tartsa és uralkodhasson fölötte” – a gyűlöletkeltés ellen tüntettek a Hősök terén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik