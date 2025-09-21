Tóth Árpád karmester vezényel a színpadról, három szólamban az egész tömeget megénekelteti. Végül zenei kísérettel felcsendül a Hidegen fújnak a szelek a refrént lehet dalolva kísérni.
A következő élő közvetítés része „A magyar kormány szándékosan mérgezi ezt az országot, hogy totális kontroll alatt tartsa és uralkodhasson fölötte” – a gyűlöletkeltés ellen tüntettek a Hősök terén
Három szólamban énekel az egész Hősök tere
Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!