Magyar Péter: Tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy a gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet

Az első szó a részvété. A második a döbbeneté. A harmadik a felháborodásé

– ezzel kezdi a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról szóló bejegyzését Magyar Péter. írása szerint tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült: a propaganda uszítása és a korrupt hatalom megtartása érdekében folytatott gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet. „Eljutottunk odáig, amiről reméltük, hogy nem következik be: egy köztiszteletben álló, hazánkat szolgáló ember nem bírta a propaganda gátlástalanságát és nyomását. Egy család elvesztette a szerettét, egy város elvesztett egy tisztességes, szolgálatot teljesítő embert. Osztozok a család, Hódmezővásárhely és a teljes rendőri állomány gyászában” – áll Magyar bejegyzésében. Szerinte ez a tragédia egész Magyarország ügye.

Ma egy perc néma csenddel álljunk meg mindannyian. Ezt teszem én is, miközben kórházakba viszünk adományokat. Erre kérem a TISZA Szigetek tagjait is, akik ma az ország minden pontján eljuttatják a kórházaknak az adományainkat. Amikor összegyűltök, gyújtsatok egy szál gyertyát Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőr alezredes emlékére és tiszteletére.

Magyar ezt kéri „a Digitális Polgári Körök harcosaitól is Lázár János mai előadásának kezdetén”. A Tisza vezetője azzal folytatja, hogy „ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el?”

Tegnap minden megváltozott

– zárja bejegyzését.

Szabó Zsolt alezredes, a város rendőrkapitánya pénteken lett öngyilkos. A rendőrkapitányt halála előtt a Promenad24 egy cikkében szakmai alkalmatlansággal vádolta, a szerelmi életét a nyilvánosság elé citálták, és azzal vádolták, hogy a romantikus kapcsolata miatt lett élhetetlen a város.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, hogy a rendőrkapitányra emlékezzenek. Márki-Zay Péter a megemlékezés után arról írt Facebook oldalán, hogy még most is alig tudja felfogni a történteket. Bódis Kriszta szerint pedig

mindenkire sor kerül, aki másképpen gondolkodik, mint a hatalom.

Pottyondy Edina pedig arról írt, hogy aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot.

A Promenad24 ma azt írta: megrendülten értesültek a rendőr alezredes haláláról.