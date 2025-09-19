Rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, hogy a rendőrkapitányra emlékezzenek

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester posztolt videót arról, hogy több százan gyűltek össze este a város rendőrkapitánysága előtt, hogy gyertyákkal emlékezzenek a rendőrkapitányra.

Szabó Zsolt alezredes, a város rendőrkapitánya pénteken lett öngyilkos, jelentette be Márki-Zay Péter. Azt írta, hogy fájdalommal és tehetetlen dühtől megrendülve értesült a halálhírről, majd úgy folytatta:

Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja. Illetve egyvalaki biztosan: előbb egy névtelenségbe burkolózó, de helyben közismert fideszes álhírterjesztő oldal, majd hat nappal ezelőtt a város Lázár Jánoshoz köthető hírportálja jelentetett meg róla egy aljas, lejárató cikket.

Márki-Zay úgy tudja, hogy Szabó a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Bár a polgármester bejegyzéséből nem derül, hogy pontosan melyik cikkről lehet szó, de néhány nappal ezelőtt megjelent egy olyan cikk, amelynek ma már csak a címe lelhető fel, szövegét az internetes archívumok sem őrizték meg. Márki-Zay ezzel kapcsolatban kijelentette:

A személyes és családi tragédia mellett nem hallgathatjuk el, hogy jelen esetben a halál okát, sőt, okozóját személy szerint be tudjuk azonosítani. Akik ebben a tragédiában újságíróként, lejárató cikkek szerzőjeként részt vettek, azok a szememben mától fogva pontosan ugyanolyan megítélés alá esnek, mint az aberrált hazaáruló tolvajokat kiszolgáló SS-tisztek, ÁVÓ-s keretlegények. Nem mentség, hogy parancsra cselekedtek – de azt sem felejthetjük el, hogy ki adta a parancsot.

Márki-Zay Péter felidézte, hogy néhány nappal ezelőtt a batidai kastély előtt jogszerű tüntetést tartottak, annak helyszínét a rendőrség – Szabó Zsolt vezetésével – biztosította, de nem tiltotta be. Úgy véli, a kapitányt utólag alaptalanul támadták és összekapcsolták az engedély megadásával, majd az ügy az építési és közlekedési miniszterhez köthető sajtóban kapott visszhangot, ezért szerinte a felelősség egyértelműen beazonosítható.

A polgármester haladéktalanul intézkedett, hogy fekete lobogó kerüljön ki a városházára, péntek este fél 9-re pedig mécsesgyújtásra hív mindenkit a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság elé. Hozzátette:

Ezúttal is együttérzésemről szeretném biztosítani az elhunyt családját, gyermekeit, barátait és bajtársait, rendőrségi munkatársait. Zsoltra mindig szeretettel emlékezünk, a városunk hős halottjának tekintjük, és reménykedünk, hogy rosszakarói által előidézett halála nem maradhat következmények nélkül.

A hódmezővásárhelyi Fidesz a Facebookon reagált. Azt írták:

Mély megrendüléssel értesültünk a városi rendőrkapitányt ért tragédiáról. Osztozunk a család gyászában. Hódmezővásárhely Szabó Zsolt személyében egy olyan embert veszített, aki a köz szolgálatára esküdött fel. Nyugodjon békében! Aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.