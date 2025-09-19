lantos csabaenergiaügyi minisztériumczepek gábortisza párt
Lantos Csaba elismerte: közpénzből fizették a Tiszát lejárató hirdetést

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 09. 19. 13:14
Adrián Zoltán / 24.hu
A Momentum ezt törvénytelennek, az energiaügyi miniszter természetesnek tartja.

Lantos Csaba szerint az általa vezetett Energiaügyi Minisztérium (EM) foglalkozik az emberek széles körét érintő, kiemelt jelentőségű energetikai kérdésekkel.

Ez így volt eddig és így lesz a jövőben is.

Így reagált a miniszter arra, hogy közpénzből fizettek egy Magyar Pétert és a Tisza Pártot lejárató hirdetést Czepek Gábor miniszterhelyettes Facebook-oldalán. Lantos Csabát a Momentum képviselője, Gelencsér Ferenc kérdezte az Energiaügyi Minisztérium által finanszírozott videóról, amelyről pártja számolt be először. Emlékeztette rá a minisztert, hogy ez nem más, mint az adófizetők pénzének felhasználása, a minisztérium munkájáért pedig személyesen ő felel.

A pártállami időkben sajnos a politikai szervek és a párt nem váltak el egymástól, ennek meghaladása érdekében is történt Magyarországon a rendszerváltás.

Gelencsér Ferenc elengedhetetlennek tartotta az ügy tisztázását, az alábbi kérdéseire várt választ:

  • zajlik-e jelenleg belső vizsgálat az esettel kapcsolatban?
  • Eltávolították-e a minisztérium által finanszírozott hirdetést a Facebookról?
  • Felveti-e a tiltott pártfinanszírozás gyanúját a videó ilyen finanszírozása?

Lantos Csaba válaszában elismerte, hogy

a minisztérium támogatta a portfóliójába tartozó témáról szóló bejegyzés terjesztését és a jövőben is támogatni fog minden olyan üggyel kapcsolatos tájékoztatást, amely minden embert érint Magyarországon.

Szerinte ez nem politikai kérdés, hanem a valóság bemutatása. Azt is hozzátte, hogy a Czepek Gábor oldalán megjelenő hirdetéseiket vagy az EM, vagy Czepek Gábor fizeti, témájuktól függően.

