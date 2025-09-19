Lantos Csaba elismerte: közpénzből fizették a Tiszát lejárató hirdetést

Lantos Csaba szerint az általa vezetett Energiaügyi Minisztérium (EM) foglalkozik az emberek széles körét érintő, kiemelt jelentőségű energetikai kérdésekkel.

Ez így volt eddig és így lesz a jövőben is.

Így reagált a miniszter arra, hogy közpénzből fizettek egy Magyar Pétert és a Tisza Pártot lejárató hirdetést Czepek Gábor miniszterhelyettes Facebook-oldalán. Lantos Csabát a Momentum képviselője, Gelencsér Ferenc kérdezte az Energiaügyi Minisztérium által finanszírozott videóról, amelyről pártja számolt be először. Emlékeztette rá a minisztert, hogy ez nem más, mint az adófizetők pénzének felhasználása, a minisztérium munkájáért pedig személyesen ő felel.

A pártállami időkben sajnos a politikai szervek és a párt nem váltak el egymástól, ennek meghaladása érdekében is történt Magyarországon a rendszerváltás.

Gelencsér Ferenc elengedhetetlennek tartotta az ügy tisztázását, az alábbi kérdéseire várt választ:

zajlik-e jelenleg belső vizsgálat az esettel kapcsolatban?

Eltávolították-e a minisztérium által finanszírozott hirdetést a Facebookról?

Felveti-e a tiltott pártfinanszírozás gyanúját a videó ilyen finanszírozása?

Lantos Csaba válaszában elismerte, hogy

a minisztérium támogatta a portfóliójába tartozó témáról szóló bejegyzés terjesztését és a jövőben is támogatni fog minden olyan üggyel kapcsolatos tájékoztatást, amely minden embert érint Magyarországon.

Szerinte ez nem politikai kérdés, hanem a valóság bemutatása. Azt is hozzátte, hogy a Czepek Gábor oldalán megjelenő hirdetéseiket vagy az EM, vagy Czepek Gábor fizeti, témájuktól függően.

