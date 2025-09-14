Meggyilkoltak egy 40 éves nőt Ecsegen

Az eddig feltárt adatok szerint bűncselekmény történt Ecsegen, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket – adta hírül a police.hu.

A rendőrségre szeptember 13-án 16 óra körül érkezett bejelentés egy férfitól, miszerint a testvérét az ecsegi lakásukban holtan találta.

A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta, a helyszínen elfogták a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 43 éves bejelentőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt szakértők bevonásával folytatja az eljárást.